 

Экс-форвард ЦСКА Вагнер Лав стал игроком “Кайрата”

23.06.2020, 19:00, Новости дня

Бразильский 35-летний нападающий, бывший форвард московского ЦСКА Вагнер Лав продолжит карьеру в казахстанском клубе "Кайрат", об этом спортсмен сообщил через социальные сети.

"Очень доволен новым вызовом", – написал Вагнер Лав в Instagram, отметив профиль "Кайрата".

 

 

 

 

 

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Muito feliz com o novo desafio 🟡⚫️ @f.c.kairat

Публикация от Vagner Love (@oficialvagnerlove) 23 Июн 2020 в 8:13 PDT

В начале июня СМИ сообщили о том, что бразилец присоединится к ЦСКА. Однако позже стало известно, что "армейцы" отказались от идеи приобретения нападающего.

Напомним, Вагнер Лав в общей сложности провел в составе армейцев восемь лет, став за это время трехкратным чемпионом России, шестикратным обладателем национального кубка, а также выигрывал Кубок УЕФА.

На счету форварда 259 матчей, 124 гола и 53 результативные передачи за ЦСКА. Также он играл за бразильские "Коринтианс", "Фламенго", турецкие "Аланьяспор" и "Бешикташ". В активе нападающего 25 игр и девять голов за сборную Бразилии.



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