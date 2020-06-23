В центре Москвы из-за Парада Победы закроют на выход ряд станций метро

23.06.2020, 19:00, Новости дня

В среду, 24 июня, ряд станций метро в центре Москвы будут работать только на вход и пересадку пассажиров. Такие меры связаны с проведением Парада Победы на Красной площади.

Ограничения в метро будут действовать с 5:30 и до окончания торжественного мероприятия. На вход и пересадку пассажиров будут работать станции "Охотный ряд", "Театральная", "Площадь Революции", "Александровский сад", "Библиотека им. Ленина", "Боровицкая". Об этом сообщается в Twitter столичного метрополитена.

Напомним, все желающие могут посмотреть парад, приуроченный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, по телеканалу "Россия 1". Трансляция начнется 24 июня в 10:00 по московскому времени. В 21:00 зрители увидят концерт на Мамаевом кургане.