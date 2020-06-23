 

Жителям Черновицкой области нужно быть готовыми к эвакуации из-за подтоплений – глава ОГА

23.06.2020, 18:55, Новости дня

Жителям Черновцов и близлежащих районов следует быть готовыми к эвакуации из-за возможного подтопления. Об этом 23 июня глава Черновицкой областной государственной администрации (ОГА) Сергей Осачук заявил в видеообращении в Facebook.

“Сильные осадки приведут к стремительному повышению уровня воды в реке Прут. В пределах города Черновцы прогнозируется поднятие до уровня 6,5 метров, а то и выше… Мы предостерегаем и просим все службы, предприятия, людей, живущих поблизости от реки Прут, обеспечить максимальную безопасность собственных домохозяйств, а также жилищ, быть готовыми в случае необходимости к эвакуации”, – сказал он.

Глава ОГА отметил, что то же самое касается жителей Новоселицкого района, где протекает Прут и “где уже сейчас есть большие подтопления”.

“Может подняться уровень воды в реке Прут даже до 10 метров”, – заявил Осачук.

Он объяснил, что максимальный подъем воды ожидается между 21.00 сегодня до 3.00 утра 24 июня, а спадать вода начнет 25 июня.

Терміново ‼️ Повідомлення про підняття рівня води у річках Чернівецької області

Posted by Сергій Осачук on Teisipäev, 23. juuni 2020

23 июня в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что на Прикарпатье и Буковине из-за непогоды объявили красный (третий) уровень опасности.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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