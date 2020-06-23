В мае падение промпроизводства в Украине замедлилось до 12,2% – Госстат

23.06.2020, 18:55, Новости дня

Промышленное производство в Украине в мае 2020 года снизилось на 12,2% по сравнению с маем 2019 года, в апреле нынешнего года падение составило 16,2%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики (.xlsx).

С коррекцией на эффект календарных дней сокращения промпроизводства в мае было немного меньше – 11,7% против 16,7% в апреле.

В перерабатывающей промышленности в мае 2020 года, сравнительно с маем 2019 года, падение составило 15,6%, в добывающей промышленности и разработке карьеров – 8,9%, в снабжении электроэнергией, газом – 1,9%.

За первые пять месяцев 2020 года производство в Украине сократилось на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По прогнозам правительства Украины, ВВП Украины в 2020 году упадет на 4,8%, инфляция составит 6,8%.

Всемирный банк считает, что экономика Украины упадет на 3,5%. В то же время Международный валютный фонд считает, что ВВП Украины в этом году сократится на 8,2%, в 2021-м – вырастет на 1,1%, в 2022-м – на 3%. На докризисный уровень экономика выйдет не раньше 2023 года, считают в МВФ.