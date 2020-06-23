В РФ предсказали рост средней зарплаты на 10 тыс. рублей

23.06.2020, 18:53, Новости дня

Средняя зарплата в РФ к 2023 году вырастет на 10 тыс. рублей, следует из проекта основных характеристик бюджета Фонда социального страхования.

При расчете учитывалась номинальная среднемесячная зарплата на одного работника. Если в 2019 году ее размер составлял 47 тыс. 867 рублей, в 2020-м – 47 тыс. 531 рубль, то в 2021 году ожидается ее увеличение до 51 тыс. 66 рублей, в 2022-м – до 54 тыс. 131 рубля, в 2023-м – до 57 тыс. 675 рублей, передает РИА «Новости».

В следующем году доход Фонда соцстраха составит 789,73 млрд рублей, в 2022 году увеличится до 892,82 млрд, в 2023-м – до 955,14 млрд рублей. Расходы в 2021-2023 годах будут составлять 832,18 млрд, 848,53 млрд и 881,23 млрд рублей соответственно.

В документе уточняется, что в 2021 году бюджет ФСС прогнозируется с дефицитом, а в последующие годы – с профицитом.

Проект бюджета подписан замглавы Минтруда Еленой Мухтияровой, он направлен в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.

В декабре президент РФ Владимир Путин заявил, что реальные доходы россиян можно повышать только через решение фундаментальных вопросов российской экономики – рост производительности труда и рост ВВП.