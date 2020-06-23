Глава Казахстана прибыл в Москву

23.06.2020, 18:53, Новости дня

Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву, он планирует посетить парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной, сообщил его пресс-секретарь Берик Курмангали.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина с рабочим визитом прибыл в Москву», – сообщил Курмангали в соцсетях, передает РИА «Новости».

Токаев намерен посетить парад на Красной площади в среду, принять участие в церемонии возложения венков к могиле Неизвестного солдата и торжественном приеме по случаю юбилея Победы.

«В связи со сложной эпидемиологической обстановкой перед вылетом в Москву президент прошел плановое тестирование на коронавирус. Эту процедуру он проходит регулярно в соответствии с медицинским протоколом», – заключил представитель казахстанского президента.

Ранее в Москву для участия в параде вылетел президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Приглашения на парад Победы также приняли президент Абхазии Аслан Бжания, президент Молдавии Игорь Додон,, президент Палестины Махмуд Аббас, президент Сербии Александр Вучич, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. Китайскую делегацию на параде Победы возглавит министр обороны страны.