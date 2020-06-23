 

Глава Казахстана прибыл в Москву

23.06.2020, 18:53, Новости дня

Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву, он планирует посетить парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной, сообщил его пресс-секретарь Берик Курмангали.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина с рабочим визитом прибыл в Москву», – сообщил Курмангали в соцсетях, передает РИА «Новости».

Токаев намерен посетить парад на Красной площади в среду, принять участие в церемонии возложения венков к могиле Неизвестного солдата и торжественном приеме по случаю юбилея Победы.

«В связи со сложной эпидемиологической обстановкой перед вылетом в Москву президент прошел плановое тестирование на коронавирус. Эту процедуру он проходит регулярно в соответствии с медицинским протоколом», – заключил представитель казахстанского президента.

Ранее в Москву для участия в параде вылетел президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Приглашения на парад Победы также приняли президент Абхазии Аслан Бжания, президент Молдавии Игорь Додон,, президент Палестины Махмуд Аббас, президент Сербии Александр Вучич, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. Китайскую делегацию на параде Победы возглавит министр обороны страны.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.05 / Трамп впервые за месяц покинул Белый дом

02.06 / Ребенка из приемной семьи в Брянске госпитализировали с обморожением ног

11.04 / За день коронавирус обнаружили у семи украинских военных

10.06 / Apple проиграла суд российскому изобретателю

19.06 / Новая вспышка вируса в Пекине: жесткие проверки и транспортная блокада

27.04 / «Лукойл» спрогнозировал резкое снижение цены на нефть Brent

30.05 / В одном из сел Кабардино-Балкарии строят ультрасовременную школу

02.06 / Песков заявил о множестве неясностей с предстоящим саммитом G7

26.05 / Саудовская Аравия ослабляет комендантский час

18.05 / У шестерых депутатов Госдумы обнаружили коронавирус

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска