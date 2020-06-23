В РФ выдвинули встречные требования к Украине за Крым

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23.06.2020, 18:53, Новости дня

Желание украинских властей истребовать с РФ долг за базирование Черноморского флота в Крыму является политической авантюрой, Москва должна выдвигать встречные требования к Киеву, сообщил сенатор от крымского региона, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

«Все эти заявления – очередная политическая авантюра. РФ не должна Украине ничего за базирование флота. Крым в 2014 году законным путем, согласно всем международным нормам, вернулся на свою историческую родину. Сегодня стоит ставить вопрос о взыскании ущерба за период разрушения и разграбление Крыма во времена нахождения в составе Украине. Это был период украинской оккупации Крыма. По нашим предварительны подсчетам, убытки составляют более 2 трлн рублей», – передает его слова РИА «Новости».

Он указал, что все претензии Киева беспочвенны, так как Черноморский флот находится в Крыму по праву и закону.

«Если Украина прекратила развиваться как государство и несет убытки, то только потому, что предала добрососедские отношения с Россией в угоду своим корыстным западным партнерам. Это их плата за предательство нашей многовековой дружбы», – сообщил сенатор.

Ранее в МИД Украины заявили, что РФ по-прежнему должна выплачивать по 100 млн долларов в год за нахождение в Крыму базы Черноморского флота.

В РФ заметили, что не могут сами у себя арендовать место для флота.



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