Перформанс с кувалдой

23.06.2020, 18:50, Разное

Петру Верзилову дали 15 суток на всякий случай: почему это войдет в историю современного искусства.

Издатель «Медиазоны» Петр Верзилов получил пятнадцать суток ареста. Правонарушение Верзилова официально состояло в том, что он нецензурно ругался на улице. И вот, верите или нет, бдительные и филологически подкованные стражи порядка обратили внимание на подобное безобразие, совершенно неуместное накануне парада и обнуления, и постановили Верзилова привлечь и арестовать.

С одной стороны, все вздохнули с облегчением: хорошо, что не уголовное дело. С другой, история про арест за уличный мат — из самых нелепых за последнее время в череде дел против политических активистов.

Похоже, что Верзилову оказалось буквально нечего предъявить по законам Российской Федерации.

Даже 27 июля прошлого года, во время акций протеста накануне выборов в Мосгордуму, его не было в городе.

Как любил говорить Дмитрий Анатольевич Медведев, перед нами новелла: к 2020 году гражданина РФ и публичную фигуру, у которого есть адвокат и поддержка с со стороны общества, можно вытащить из квартиры в центре Москвы, разбив дверь кувалдой, увезти в неизвестном направлении, продержать без связи с внешним миром половину суток, перебирая все варианты, в чем бы его можно обвинить, и затем заявить, что по уголовным делам (в рамках «московского дела») он лишь свидетель, в экстремизме в «Инстаграм»-сториз (крайне опасное место для государственности РФ) его тоже не обвиняют, но вот мат на улице вполне тянет на арест до начала июля.

Давайте зафиксируем: брань на улице подтверждается исключительно показаниями полицейских, а, следовательно, Верзилова арестовали ни за что, и мы способны этому обстоятельству радоваться.

Пятнадцать суток же, а не 5 лет, о чем речь, в самом деле?

Сам Верзилов считает, что стал жертвой полицейской провокации: молодой человек напал на него на улице, чтобы спровоцировать драку. Провокация провалилась, но и воображаемого мата хватило для «мелкого хулиганства». Про провокатора известно, что он политикой не интересуется, зато имел проблемы с полицией из-за наркотиков.

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В день задержания в интернете появилась версия, что Верзилова могли фактически похитить из дома из-за готовящейся акции во время военного парада. Во время прохода тяжелой техники по Тверской, Верзилов якобы должен был встать перед идущим танком и тем самым повторить знаменитое фото 1989 года с площади Тяньаньмэнь.

Знаменитая фотография 1989 года. Человек встал на пути танков на площадиТяньаньмэнь

Сам Верзилов отрицает, что готовил какие-то акции. Однако акционизм центра «Э», сотрудник которого сегодня гуляет с кувалдой по Москве и вскрывает квартиры преступных художников (после Верзилова ломали дверь владельца галереи ART4, где проходит выставка работ Олега Навального), войдет в историю современного искусства.

Верзилов, как утверждают некоторые, хотел сделать лишь цитату на известный исторический кадр, ставший символом движения против диктатуры в мире.

А получилось лучше: парень с кувалдой как агент авторитатного государства наказывает его за антивоенное мыслепреступление.

Даже мысль о том, чтобы преградить дорогу танку, объявлена в РФ 2020 года преступной.

Тяньаньмэнь во всем мире ассоциируется исключительно с фотографией парня с авоськой, как говорят, случайно перегородившего дорогу танковой колонне. Хорошо будет, если бесконечные военные парады будут однажды ассоциироваться лишь со вскрытием квартир кувалдами по утрам.

Другой вариант заключается в том, что Верзилов ничего на самом деле не планировал и никаких мысленных попыток преградить дорогу танку не предпринимал. В этой ситуации ему выломали дверь просто из ложного беспокойства о том, что он может что-то этакое замышлять: ведь именно смутьян Верзилов бегал в полицейской форме по полю во время Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

А обнулиться нам сейчас надо тихо, не поднимая глаз.

Кирилл Мартынов

редактор отдела политики