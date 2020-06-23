 

После землетрясения в Мексике объявлена угроза цунами для четырех стран

23.06.2020, 18:48, Новости дня

Центр по предупреждению о цунами в США объявил об угрозе для западного побережья Мексики, Гватемалы, Сальвадора и Гондураса после мощного землетрясения в Мексике.

Между тем, Национальная сейсмологическая служба сообщила, что землетрясение, произошедшее на юге Мексики, имело магнитуду 7,5, а не 7,1, передает РИА «Новости».

Сейсмологи сообщают, что эпицентр подземных толчков располагался в 23 км южнее города Крусесита в штате Оахако – ранее сообщалось, что в 12 км от Крусесита.

В Мехико толчки ощущались как несильные, начались через 30 секунд после сирены сейсмической тревоги. При этом жителям эвакуированных зданий еще не позволили вернуться внутрь.

Землетрясение произошло во вторник рядом с побережьем Тихого океана.



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