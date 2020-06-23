 

Gilead протестирует ингаляционную версию ремдесивира для пациентов с легким COVID-19

23.06.2020, 18:45, Разное


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Как сообщает New York Times со ссылкой на письмо Gilead Sciences, выпуск ремдесивира в виде ингаляции позволит лечиться пациентам с легкой и бессимптомной формой COVID-19 в домашних условиях. Известно, что противовирусные препараты наиболее эффективны на ранней стадии заболевании, когда патоген еще не распространился в организме.

«Для пациентов из группы риска особенно важно начать лечение до того, как заболевание прогрессирует. Это поможет многим из них вообще избежать госпитализации», – заявил генеральный директор Gilead Sciences Дэниэл О’Дэй (Daniel O’Day).

«Если у нас появится возможность избавляться от коронавируса до появления симптомов, клинические показатели многих пациентов будут значительно лучше», – утверждает Анжела Расмуссен (Angela Rasmussen), вирусолог из Колумбийского Университета (Columbia University).

Первая фаза исследований с участием добровольцев с подтвержденным диагнозом начнется уже на этой неделе. Если испытания новой формы ремдесивира пройдут успешно, он будет выпускаться в виде небулайзера — устройства со сверхмалым распылением лекарственного вещества в дыхательные пути. Также идет речь о создании портативной версии небулайзера, которые часто используют астматики.

Ремдесивир был первоначально создан американской биофармацевтической компанией Gilead Sciences для лечения лихорадки Эбола, однако показал положительный эффект при лечении коронавирусной инфекции. 1 мая Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило экстренное использования препарата для лечения COVID-19.



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