Мнение: Россия на газовом рынке Европы, насколько хватит запасов газа и молекулярный мотор

23.06.2020, 18:40, Разное

1. Несмотря на кризис и падение цен на энергоносители, позиции России на европейском газовом рынке весьма прочны, ибо последние несколько лет наша доля в поставках газа в Европу постоянно росла. Ситуацию разбирает коллега genby:

https://genby.livejournal.com/833276.html

Картинка взята из отчета по газовому рынку Европы за 4 квартал 2019 года.

Не имея возможности упрекнуть Россию в том что у нее падает импорт в абсолютных величинах, махинаторы начинают упрекать ее в потере доли европейского рынка. Что так же является неправдой.

Из того же отчета:

В 2019 году, в целом доля России в общем импорте газа ЕС (включая трубопроводный импорт и СПГ) составила почти 46%. Норвегия имела долю 29%, тогда как доли Алжира и Ливии были еще ниже (соответственно 7% и 1%). Доля других источников СПГ в общем импорте газа в ЕС составила почти 17%. По сравнению с 2014 годом доля России выросла на 2%, а доля Норвегии упала почти на 8% в общем импорте газа в ЕС. Большим победителем за этот период стал СПГ, увеличивший свою долю на 9%. Доли газа из Алжира и Ливии снизились соответственно на 2% и 1%.

На самом деле, если заглянуть в отчет 2014 года, доля России была 41%, а доля Норвегии была 39% . Доли были сравнимы. С тех пор Норвегия, потеряла 10% рынка, на самом деле так и оставшись в абсолютных величинах неизменной, около 100 биллионов кубических метров газа. Также не смотря на рост импорта газа в ЕС, произошло снижение рыночной доли Алжира и Ливии.

Бенифициаром роста импорта газа в Европе до 2018 года была исключительно Россия. <…>

Что будет дальше? в первом квартале 2020 года из за эпидемии ситуация непонятна. Потребление сильно снизилось, газа стало много, немногим лучше станет ситуация во втором квартале 2020. Но по рыночным долям ситуация останется такой же, как 4 квартале 2019, со снизившимися объемами. А вот дальше начинается самое интересное. Русофобы уже начали камлать на снижение доли России за счет Газпрома. На самом деле, все европейские фирмы прекращают закупки сжиженного газа в США. Лузером в этом году станет американский газ.

2. Любопытная статистика, показывающая, насколько хватит запасов газа в разных странах при текущем уровне добычи:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/na-skolko-let-hvatit-gaza-v-rossii-ssha-i-drugih-stranah-5edf8f9801657a7aeba8c447

Удивительно, как мало газа осталось в США: ведь ещё недавно американцы занимали первое место по его добыче!

У России, как видно, запасов газа хватит почти на целую человеческую жизнь. Вместе с тем, в отличие от наших ближайших соседей по списку, у нас ещё есть огромная Сибирь и слабо разведанный океанский шельф, где мы можем рассчитывать найти множество новых месторождений.

3. Швейцарцы ставят новые рекорды миниатюрности:

https://nplus1.ru/news/2020/06/17/small-motor

Швейцарские физики создали молекулярный мотор из 16 атомов, который состоит из статора из трехслойного кластера соединения палладия с галлием и адсорбированной молекулы ацетилена в качестве ротора. Вращение ацетилена происходит согласно сочетанию квантового туннелирования и классической кинетики, зависящей от внешних параметров. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Интересно, можно ли это будет где-то реально использовать? Появятся ли у нас высокоточные лекарства, доставляющие необходимые вещества в конкретное место организма? Или боевые нанороботы, которыми нас пугают фантасты?