Болтон раскрыл мнение Трампа об Украине

23.06.2020, 18:30, Новости дня

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выражал недовольство тем, что ситуация на Украине осложняет налаживание отношений между Москвой и Вашингтоном, сообщил бывший помощник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в своей скандальной книге «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома».

«Украина – это стена между нами и Россией», – приводятся слова Трампа в книге, содержание которой передает ТАСС.

По мнению Болтона, Трамп имел в виду, что Украина является «препятствием для сближения Москвы и Вашингтона».

Также Болтон рассказал, что президент США поручил вице-президенту США Майклу Пенсу позвонить Йенсу Столтенбергу и указал проинформировать генсека НАТО, что «помощь Украине должен предоставлять Североатлантический альянс, а не Вашингтон».

Во вторник в свет вышла книга воспоминаний бывшего советника президента США по национальной безопасности Болтона, в которой он описывает свою работу в Белом доме в 2018-2019 годах. Госсекретарь США Майк Помпео оценил книгу Болтона как «набор лжи и раскрученной полуправды». В Белом доме уверены, что бывший советник по нацбезопасности был изгнан за крайнюю агрессивность и теперь мстит президенту США.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что именно и как извратил Болтон в своем описании деятельности Дональда Трампа.