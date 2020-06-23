США собрались построить АЭС в Польше

23.06.2020, 18:30, Новости дня

Власти США стремятся подписать с Варшавой соглашение о сотрудничестве в ядерной энергетике и получить контракт на строительство крупной АЭС в Польше, сообщила представитель администрации США высокого ранга в преддверии визита президента Польши Анджея Дуды в Вашингтон.

«Мы стремимся заключить двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере мирного использования ядерной энергии, которое позволит Польше быстро двигаться в строительстве крупной атомной электростанции, применяющей американскую технологию», – передает ее слова ТАСС.

Она подчеркнула, что сейчас американская правительственная Финансовая корпорация по международному развитию работает над отменой запрета на участие в реализации ядерных проектов в других странах. Это необходимо для запуска «того, что способно стать столетием или даже больше атомного сотрудничества» между США и Польшей, сообщила она.

По словам представителя Белого дома, США намереваются стать надежным партнером Польши в области «мирного использования атомной энергии».

В декабре 2018 года газета ВЗГЛЯД писала о планах Польши по строительству новых атомных электростанций и о том, может ли в этом помочь кто-то, кроме России.