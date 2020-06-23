 

США собрались построить АЭС в Польше

23.06.2020, 18:30, Новости дня

Власти США стремятся подписать с Варшавой соглашение о сотрудничестве в ядерной энергетике и получить контракт на строительство крупной АЭС в Польше, сообщила представитель администрации США высокого ранга в преддверии визита президента Польши Анджея Дуды в Вашингтон.

«Мы стремимся заключить двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере мирного использования ядерной энергии, которое позволит Польше быстро двигаться в строительстве крупной атомной электростанции, применяющей американскую технологию», – передает ее слова ТАСС.

Она подчеркнула, что сейчас американская правительственная Финансовая корпорация по международному развитию работает над отменой запрета на участие в реализации ядерных проектов в других странах. Это необходимо для запуска «того, что способно стать столетием или даже больше атомного сотрудничества» между США и Польшей, сообщила она.

По словам представителя Белого дома, США намереваются стать надежным партнером Польши в области «мирного использования атомной энергии».

В декабре 2018 года газета ВЗГЛЯД писала о планах Польши по строительству новых атомных электростанций и о том, может ли в этом помочь кто-то, кроме России.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.05 / МИД резко ответил на обвинения США в «изготовлении» фальшивых денег для Ливии

19.04 / Не стало писателя Александра Кабакова

16.04 / В день 78-летия прорыва энергоблокады Ленинграда вышел музейный трамвай

15.04 / Клопп хочет встретиться с Вернером, чтобы убедить его перейти в “Ливерпуль”

28.04 / Умер главврач городской больницы в Подмосковье

12.04 / Пушков заявил о конце гегемонии США в мире

19.06 / Павел Дуров прокомментировал разблокировку Telegram на территории России

19.05 / Собянин объяснил, когда москвичам разрешат гулять

23.06 / ЦИК принял более 3,7 млн заявок о голосовании по Конституции по месту пребывания

29.05 / В Омске арестовали подозреваемую в истязании трехлетней дочери

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска