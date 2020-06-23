Доктора рассказали о продуктах, усиливающих метаболизм

23.06.2020, 18:30, Разное

Доктора сообщили, что для похудения важно иметь хороший обмен веществ. Они напомнили о продуктах, которые усиливают метаболизм.

Чтобы разогнать метаболизм необходимо употреблять морские водоросли, которые улучшают работу щитовидной железы. Люди, которые не любят продукт могут прятать вкус водорослей в смузи. В рацион необходимо добавить и чернику, которая способствует сбалансированию сахара в крови, а это оказывает влияние и на обмен веществ. Также черника снимает воспалительный процесс и уменьшает риск появления рака, заболеваний сердца, повышенного давления, уровня холестерина, улучшает работу мозга. Не стоит отказываться от папайи и ананаса, которые стимулируют пищеварение и помогают снижать вес.

Людям необходимо есть и белки, так они в сочетании с физическими нагрузками ускорят метаболизм. Белком богата говядина, рыба, горох, птица. Из напитков можно пить какао, но без сахара. В нем много минералов, которые защищают от диабета и ожирения.