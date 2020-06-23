После обнаружения пятерых детей в московской квартире возбудили дело о торговле людьми

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23.06.2020, 18:16, Новости дня

После обнаружения пятерых младенцев в московской квартире возбуждено уголовное дело по статье «Торговля людьми», информирует ГСУ СК по столице.

«По версии следствия, днем 23 июня 2020 года в квартире жилого дома расположенного по улице Аргуновской в городе Москве обнаружено пятеро младенцев. По предварительным данным, возраст которых приблизительно от шести дней до шести месяцев. Также в квартире с детьми находились две женщины, личности которых в настоящее время устанавливаются», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статье «Торговля людьми», на месте работают следователи, устанавливаются родители детей.

Обнаружить квартиру с детьми удалось после того, как медработник осуществил патронаж новорожденного, выписанного из роддома, сообщается на сайте московской прокуратуры.

«Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой города Москвы на контроль. Прокуратура города Москвы также проконтролирует соблюдение прав и законных интересов малолетних, а также обеспечит надзорное сопровождение исполнения уполномоченными органами федерального законодательства о несовершеннолетних при их дальнейшем жизнеустройстве», – заключили в надзорном ведомстве.

Ранее СМИ сообщали, что полицейские обнаружили пятерых новорожденных в квартире в Останкинском районе Москвы, с ними была няня азиатской внешности, которая не смогла объяснить, чьи это дети.



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