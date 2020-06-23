Эксперты в области здравоохранения дают показания в Конгрессе

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23.06.2020, 18:15, Новости дня

Представители американских органов здравоохранения во вторник выступают в Комитете по энергетике и торговле Палаты представителей. Тем временем в некоторых частях страны отмечен новый всплеск заражений коронавирусом.

Перед законодателями выступает, в частности, глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний доктор Энтони Фаучи, глава Центров по контролю и предотвращению заболеваний доктор Роберт Редфилд, глава Управления по контролю за качеством продуктов питания и лекарственных препаратов доктор Стивен Хан и глава Службы общественного здравоохранения адмирал Бретт Джируар.

Фаучи и некоторые другие эксперты отмечают, что не следует сосредотачиваться на второй волне коронавируса в США, поскольку еще не закончилась первая волна.

Тем временем многие штаты смягчают ограничительные меры, введенные с целью сдержать распространение заболевания.

Губернатор Техаса Грег Эббот в понедельник заявил, что ограничения будут восстановлены только в крайнем случае, хотя и признал, что вирус распространяется «неприемлемыми темпами». При этом Эботт отказывается издать указ об обязательном ношении масок в общественных местах. В Техасе уже почти две недели ежедневно регистрируют новые рекорды по числу заражений.

В соседней Луизиане число смертей превысило 3 000. Губернатор штата Джон Бел Эдвардс заявил, что оставит в силе действующие ограничения.

В Джорджии также увеличилось количество госпитализаций, а число случаев растет более, чем в десятке штатов. Всего в стране зафиксировано более 120 000 смертей и более 2,3 млн случаев заражения.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в понедельник предупредил, что пандемию коронавируса политизируют и что нехватка международного лидерства в борьбе с вирусом опаснее, чем само заболевание.

«Мир отчаянно нуждается в национальном единстве и мировой солидарности. Политизация пандемии усугубляет ситуацию», – сказал он, выступая по видеоконференции на Всемирном правительственном саммите в Дубае.

Число заражений в мире перевалило в понедельник за 9 миллионов. Как подчеркнул Гебрейесус, последний миллион случаев был зафиксирован всего за восемь дней.

В последнее время одними из основных очагов стали Бразилия и Индия.

В Бразилии за последние сутки зафиксировано 21 432 новых заражения и 654 смерти, а в Индии – около 15 000 заражений. Число смертей в Индии превысило 14 000.

Новый рекорд суточного прироста заражений зафиксировали во вторник на Филиппинах 1 150 случаев.

В Южной Корее сообщают о второй волне заражений после праздников в мае. Во вторник в стране зафиксировано 46 новых случаев.

  • Служба новостей «Голоса Америки»

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