Эксперты в области здравоохранения дают показания в Конгрессе
23.06.2020, 18:15, Новости дня
Представители американских органов здравоохранения во вторник выступают в Комитете по энергетике и торговле Палаты представителей. Тем временем в некоторых частях страны отмечен новый всплеск заражений коронавирусом.
Перед законодателями выступает, в частности, глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний доктор Энтони Фаучи, глава Центров по контролю и предотвращению заболеваний доктор Роберт Редфилд, глава Управления по контролю за качеством продуктов питания и лекарственных препаратов доктор Стивен Хан и глава Службы общественного здравоохранения адмирал Бретт Джируар.
Фаучи и некоторые другие эксперты отмечают, что не следует сосредотачиваться на второй волне коронавируса в США, поскольку еще не закончилась первая волна.
Тем временем многие штаты смягчают ограничительные меры, введенные с целью сдержать распространение заболевания.
Губернатор Техаса Грег Эббот в понедельник заявил, что ограничения будут восстановлены только в крайнем случае, хотя и признал, что вирус распространяется «неприемлемыми темпами». При этом Эботт отказывается издать указ об обязательном ношении масок в общественных местах. В Техасе уже почти две недели ежедневно регистрируют новые рекорды по числу заражений.
В соседней Луизиане число смертей превысило 3 000. Губернатор штата Джон Бел Эдвардс заявил, что оставит в силе действующие ограничения.
В Джорджии также увеличилось количество госпитализаций, а число случаев растет более, чем в десятке штатов. Всего в стране зафиксировано более 120 000 смертей и более 2,3 млн случаев заражения.
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в понедельник предупредил, что пандемию коронавируса политизируют и что нехватка международного лидерства в борьбе с вирусом опаснее, чем само заболевание.
«Мир отчаянно нуждается в национальном единстве и мировой солидарности. Политизация пандемии усугубляет ситуацию», – сказал он, выступая по видеоконференции на Всемирном правительственном саммите в Дубае.
Число заражений в мире перевалило в понедельник за 9 миллионов. Как подчеркнул Гебрейесус, последний миллион случаев был зафиксирован всего за восемь дней.
В последнее время одними из основных очагов стали Бразилия и Индия.
В Бразилии за последние сутки зафиксировано 21 432 новых заражения и 654 смерти, а в Индии – около 15 000 заражений. Число смертей в Индии превысило 14 000.
Новый рекорд суточного прироста заражений зафиксировали во вторник на Филиппинах 1 150 случаев.
В Южной Корее сообщают о второй волне заражений после праздников в мае. Во вторник в стране зафиксировано 46 новых случаев.
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Служба новостей «Голоса Америки»
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