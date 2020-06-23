Трамп во вторник проводит предвыборные мероприятия в Аризоне

23.06.2020, 18:15, Новости дня

Президент США Дональд Трамп проводит во вторник предвыборные мероприятия в штате Аризона, который может сыграть ключевую роль на предстоящих президентских выборах.

Беседуя с журналистами перед началом поездки, Трамп сказал, что намерен выступить перед молодежью Аризоны, а также встретиться с некоторыми официальными лицами штата.

Общаясь с представителями прессы, президент остановился на недавней попытке демонстрантов в Вашингтоне снести памятник Эндрю Джексону – одному из президентов США. «Я просто хочу поблагодарить силы правопорядка. Они прекрасно поработали. Мы очень тесно сотрудничали с Секретной службой Белого дома и некоторыми из наших сотрудников исполнительной власти. В самом деле – они прекрасно поработали. Они хладнокровно их остановили», – сказал Трамп.

«Многие уже в тюрьме, и многие окажутся там сегодня», – добавил президент.

Касаясь роли властей штатов в период, когда в стране проходят протестные выступления на расовой почве, в ряде случаев перерастающие в беспорядки, президент подчеркнул: «В Сиэтле они очень слабы, и в Миннесоте им может понадобиться помощь».

Уже в начале 2020 года оптимистично настроенные демократы считали, что в этом году симпатии жителей Аризоны наконец снова окажутся на стороне их партии.

Как сообщает The New York Times, многие умеренные избиратели из пригородных районов недовольны президентом Трампом. В 2018 году они впервые за тридцать лет отдали предпочтение демократу на выборах в Сенат. Молодые латиноамериканцы, на которых приходится 24 процента электората в Аризоне, проявляют рекордную активность на выборах, недовольные антииммигрантской риторикой президента. Кроме того, у партии есть перспективный кандидат в Сенат.

До выборов остается четыре месяца. По мнению демократов, Джо Байден – самый перспективный демократический кандидат в Аризоне со времен Билла Клинтона. В штабе Байдена считают, что победа в Аризоне – не только путь к победе на выборах, но и подтверждение того, что латиноамериканцы и иммигранты являются надежной частью демократического электората.

Во вторник Трамп проводит предвыборные мероприятия в штате, поддержка которого нужна ему для переизбрания, в особенности если он потеряет какой-либо из трех штатов Среднего Запада, поддержавших его в 2016 году.

В программу президентской поездки входит инспекция строительства пограничной стены в Юме. «Мы построили более двухсот миль стены. Это невероятно!» – сказал Трамп журналистам перед началом поездки.

Напомним, что Юма является одним из очагов эпидемии COVID-19 в стране.

После этого у президента запланировано предвыборное выступление в церкви в Финиксе, где его будет слушать более 3 тысяч человек, по преимуществу принадлежащих к организации «Студенты за Трампа».

Визит президента проходит на фоне обострения обстановки в связи с пандемией коронавируса и антирасистскими протестами, что может сыграть на руку демократам.

Опросы показывают, что кандидат в Сенат от Демократической партии Марк Келли опережает своего соперника-республиканца, а Байден опережает Трампа.

Что касается партийной принадлежности, население Аризоны делится почти поровну: 34,9 процента зарегистрированы как республиканцы, 32,5 процента – как демократы, 31,8 процента – как независимые избиратели.

Кроме того, в штате широко распространено голосование по почте, что, по мнению демократов, может увеличить их отрыв.