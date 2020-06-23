Меган Фокс встала на защиту Стивена Спилберга и Майкла Бэя: в чем обвиняют режиссеров

23.06.2020, 18:10, Разное

Вопросы расовой, гендерной и любой другой дискриминации сейчас волнуют общественность особенно сильно. И ради новых обсуждений по этой теме многие не ленятся вспомнить и дела давно минувших дней. Например, интервью Меган Фокс на шоу Джимми Фэллона 10-летней давности. В нем актриса рассказывала, как сцены с ней вырезали из финального монтажа фильма “Плохие парни II” и как его режиссер Майкл Бэй пытался придать ее образу больше сексуальности, несмотря на то что Меган на тот момент было всего 15 лет.

Это были съемки сцены в клубе, на мне были звездно-полосатое бикини, красная ковбойская шляпа и туфли с 15-сантиметровыми каблуками. Майкл одобрил это, но ребята из команды сказали ему: “Ей только 15, мы не можем посадить ее за барную стойку и дать ей бокал”. Тогда он решил эту проблему, включив меня в сцену, где я танцевала под водопадом. Мне было 15, я была в десятом классе. Но это пример того, как работает мозг Майкла Бэя,

– рассказывает на видео Меган.

Поклонников актрисы возмутило не толь то, что Бэй превратил по сути несовершеннолетнюю Фокс в сексуальный объект, но и то, как на ее откровения отреагировал ведущий Джимми Фэллон.

Да, это пример того, как работает мозг каждого из нас. Но у некоторых из нас есть порядочность подавлять эти мысли и делать вид, что их не существует,

– пошутил он тогда, но самой Меган, судя по ролику, было не до смеха. “Девочки-подростки, которых преследуют взрослые мужчины, никогда не воспринимаюсь всерьез”, “О чем они думают, когда выбирают на роли девушек в бикини 15-летних девочек?” – подобные комментарии наводнили сеть. Вскоре пользователи интернета начали писать, что к Меган ужасно относились и во время съемок “Трансформеров” (напомним, что после второй части франшизы актриса покинула проект – якобы после того, как сравнила Майкла Бэя с Адольфом Гитлером). Теперь же фанаты Меган и борцы за справедливость призывают и вовсе бойкотировать как самого Бэя, так и Стивена Спилберга, который является продюсером “Трансформеров”.

Меган Фокс и Майкл Бэй, 2014 годНо сама Фокс, похоже, таких настроений не поддерживает. Несколько часов назад она опубликовала у себя в Instagram комментарий в поддержку обоих – к слову, далеко не последних – персон в киноиндустрии.

Знаю, что в сети разгорелась дискуссия по поводу моего опыта в Голливуде и последующего неправильного использования этой информации прессой и обществом в целом. Хотя я очень ценю вашу поддержку, я чувствую, что должна уточнить некоторые детали, поскольку они потерялись при пересказе. Мне было около 15 или 16 лет, когда я снималась в “Плохих парнях 2”, и в нескольких интервью я рассказывала, как меня выбрали. Однако важно отметить, что, когда я проходила прослушивание в фильм “Трансформеры”, мне было 19 или 20 лет. Я проходила пробы, притворяясь, что знаю, как обращаться с гаечным ключом, стоя у “Феррари” Майкла. Это было на парковке студии Platinum Dunes, там было несколько членов съемочной группы, и мне ни разу не предлагали раздеться или чего-то подобного. Я не была несовершеннолетней, и меня не заставляли мыть машину. Какие бы мнения ни сложили вокруг этих эпизодов, мне бы хотелось, чтобы они базировались на фактах.

Меган Фокс в фильме “Трансформеры”

Пожалуйста, прислушайтесь ко мне, когда я благодарю вас за вашу поддержку. Но эти конкретные случаи были несущественными на долгом и трудном пути, в ходе которого я пережила некоторые действительно мучительные моменты в этой безжалостной женоненавистнической индустрии. Есть немало имен, которые заслуживают того, чтобы их бойкотировали прямо сейчас, но они хранятся в глубине моего сердца. Когда же дело доходит до моей работы с Майклом и Стивеном, то я никогда не сталкивалась с чем-то с их стороны, что можно было бы назвать сексуальным домогательством или оскорблением. Я благодарна вам всем.

Меган Фокс в фильме “Трансформеры: Месть падших”

Отметим, что участие во франшизе “Трансформеры” и сейчас считается одной из высших точек в карьере Меган Фокс. Впоследствии актриса также играла в молодежном триллере “Тело Дженнифер” и вестерне “Джона Хекс”, но ни один ее фильм больше не имел такого кассового успеха, как творения Майкла Бэя.