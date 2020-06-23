“Друзья” на проводе: Дженнифер Энистон и Лиза Кудроу связались по видео и обсудили тот самый сериал

23.06.2020, 18:10, Разное

В будущем 2021 году (а возможно, и позже) любителей кино и сериалов ждет воссоединение “Друзей”: новый сюжет из жизни героев популярного проекта вскоре начнут снимать для сервиса HBO Max. А пока этого не происходит из-за пандемии коронавируса, исполнительницы ролей Рейчел и Фиби решили просто поболтать о своем, об актерском. Разумеется, сделали это они не просто так, а в рамках программы издания Variety – Actors on Actors. Этот особый вид выпусков, в котором актеры разбирают карьеры друг друга, ранее записывался в специальной студии журнала. Теперь же, из соображений безопасности, Дженнифер Энистон и Лиза Кудроу находились у себя дома и общались по видеосвязи.

Дженнифер Энистон и Лиза Кудроу во время видеоинтервью

С момента окончания съемок “Друзей” Дженнифер и Лиза постоянно общаются и близко дружат – возможно, именно поэтому обе долго не могли начать серьезный разговор из-за совместных шуток и замечаний. “Мне кажется, я даже чувствую твой запах, вот это связь”, – со смехом заявила Лиза в начале разговора. А после – попросила Дженнифер вспомнить их первую встречу: “Ты же всегда помнишь, кто во что был одет”.

Точно. Мы встретились на общей читке сценария, на тебе был надет эдакий наряд Фиби: белая футболка в стиле хиппи-шик, куча ожерелий и нанизанных на нитку ракушек. А волосы у тебя были собраны наверх при помощи клипсов, с небольшими забавными завитками по бокам. Ты выглядела так, словно все еще на прослушивании и не уверена, что получила работу – хотя это была читка сценария и весь процесс отбора был уже позади,

– вспомнила Энистон.

Дженнифер Энистон и Лиза Кудроу, 1995 год

Актрисы также обсудили новые проекты друг друга. Дженнифер пошутила, что пребывание героини Лизы Кудроу (речь о ее новом сериале “Космические войска”) в тюрьме напомнило ей нынешние условия по самоизоляции. А та в ответ призналась, что просто обожает сериал с участием Дженнифер “Утреннее шоу”:

Мы с мужем смотрели все эпизоды как только они выходили. Обычно нам очень сложно найти такой сериал для просмотра, чтобы он понравился нам обоим. Но тут все сошлось. Он отлично написан. А твоя игра меня невероятно впечатлила, ты меня покорила.

Кортни Кокс, Дженнифер Энистон и Лиза Кудроу, 2019 годНе обошлось в разговоре и без упоминания движения #metoo, а также женского соперничества.

Между женщинами всегда столько всего происходит. Обычно они очень жестоко обращаются друг с другом. Но, к счастью, мы с тобой никогда не испытывали ничего подобного, особенно на съемках “Друзей”. Мы всегда были подругами,

– сказала Дженнифер, а Лиза в ответ согласилась:

Никогда этого не понимала, из-за чего нам соперничать друг с другом. Мне повезло, я этого никогда не испытывала и не видела вокруг себя. Мы все делаем то, что хотим делать. На что нам жаловаться?

Лиза Кудроу и Дженнифер Энистон в сериале “Друзья”

Разумеется, не обошлось это обсуждение и без разговора про “Друзей” – обе актрисы признались в своей неугасающей любви к проекту, а Лиза даже сказала:

Я до сих пор с трудом соглашаюсь на новые фильмы и сериалы, потому что ничто уже не будет похоже на этот проект. Мы не просто работали на протяжении тех 10 лет на съемках. Мы все поддерживали друг друга, любили друг друга. Наша актерская команда была семьей, и вот почему все сработало. Думаю, с окончанием “Друзей” что-то во мне умерло, я не смогу больше повторить этого.

Оказалось, Дженнифер Энистон обожает пересматривать сериал:

Мне нравится, когда я случайно попадаю на какой-то эпизод по телевизору. А не так давно мы вместе с Кортни искали какую-то цитату из “Друзей” для отсылки, наткнулись на видео с неудачными дублями – и в итоге сидели как две идиотки возле компьютера и смеялись над самими собой… особенно мне запомнились моменты с твоими песнями: твой голос был похож на вой волынки. Именно тогда у нас и было больше всего неудачных дублей, я просто не могла сдержаться от смеха, когда ты пела.

Кадр из сериала “Друзья”

Лиза Кудроу также любит смотреть видео со съемок сериала, но вот самих “Друзей” не смотрела вообще – и по очень простой причине.

Я все еще не собралась его посмотреть в надежде, что однажды мы все сядем вместе и сделаем это всей компанией.

На этой грустной ноте актрисы пришли к выводу, что им обеим не терпится вернуться к съемкам. В особенности – к съемкам того самого эпизода их воссоединения.

Мы еще сами не знаем, о чем будет эта новая история, и точно будем удивлены. Возможно, я даже больше не буду Фиби,

– пошутила Лиза напоследок.