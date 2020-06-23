 

СМИ: В московской квартире найдены пятеро новорожденных «на продажу»

23.06.2020, 18:08, Новости дня

Полицейские обнаружили пятерых новорожденных в квартире в Останкинском районе Москвы, с ними была няня азиатской внешности, которая не смогла объяснить, чьи это дети, сообщил источник в правоохранительных органах.

«В квартире в Останкинском районе полицейские обнаружили пятерых новорожденных детей. Самому старшему из них не более месяца, самому младшему всего несколько дней», – передает ТАСС слова источника.

Он пояснил, что соседи услышали детский плач, после чего вызвали полицию.

«Приехавшие полицейские и врачи скорой помощи обнаружили пятерых младенцев европейской внешности и няню – приезжую из стран Азии. Она не смогла дать пояснения о том, чьи это дети. Полиция начала проверку по факту случившегося», – отметил источник.

Новорожденных доставили в больницу.

РЕН ТВ утверждает, что младенцы могли быть предназначены для продажи – при них найдены документы на китайском языке.

Уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская сообщила, что жизни детей ничего не угрожает.

«В квартире продолжают работать сотрудники полиции. Изучаются детали произошедшего», – передает ее слова Telegram-канал RT.

По данным источника в медицинских кругах, все найденные младенцы оказались суррогатными детьми, выношенными для родителей – граждан Китая. В квартире, по его словам, обнаружены в том числе документы на русском и китайском языках о проведенных процедурах ЭКО.

Сообщается, что дети найдены в квартире на улице Аргуновской. Им от 6 дней до 6 месяцев.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили, что пятеро грудных детей рождены от суррогатных матерей.

«В полицию из медицинского учреждения поступило сообщение, что в одной из квартир на северо-востоке Москвы проживают женщины, предположительно, осуществляющие услуги по суррогатному материнству. Сотрудниками полиции совместно с медработниками осуществлен выход на адрес с целью проверки указанной информации. В квартире находились 2 женщины и 5 грудных детей. В настоящее время детей осматривают врачи», – сказал представитель ведомства, уточнив, что сотрудники полиции проводят проверку.

В январе в Чите был обнаружен 37-летний бездомный мужчина, который вместе с четырьмя детьми жил в разрушенном доме без каких-либо удобств.



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