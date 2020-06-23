Лукашенко вылетел в Россию

23.06.2020, 18:08, Новости дня

Белорусский лидер Александр Лукашенко вылетел в Россию с рабочим визитом из национального аэропорта Минск, он планирует присутствовать на параде Победы в Москве.

В среду, 24 июня Лукашенко вместе с сыновьями намерен присутствовать на военном параде в Москве, в параде также будут участвовать представители 13 государств, включая парадный расчет из Белоруссии, передает БелТА.

Приглашения на парад Победы уже приняли президент Абхазии Аслан Бжания, президент Молдавии Игорь Додон, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Палестины Махмуд Аббас, президент Сербии Александр Вучич, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. Китайскую делегацию на параде Победы возглавит министр обороны страны.

Также на парад Победы пригласили парадные расчеты 19 иностранных государств.