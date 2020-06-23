 

Адвокат объяснил участие семьи погибшего в ДТП с Ефремовым в ток-шоу

23.06.2020, 18:08, Новости дня

Родственники Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова в Москве, участвуют в ток-шоу, чтобы уголовное дело дошло до суда и артисту было вынесен справедливый приговор, сообщил во вторник адвокат семьи Александр Добровинский.

Он пояснил, что 22 года назад в ДТП погиб двоюродный брат Сергея Захарова Виктор Венедиктов, и виновнику смертельной аварии удалось уйти от ответственности. У погибшего остались вдова и 14-летняя дочь.

«24 июля 1998 года Виктор Венедиктов ехал на автомобиле по своей полосе поздно ночью, когда выскочивший на встречную полосу автомобиль столкнулся с ним. Венедиктов умер через семь дней в больнице, виновник аварии по неизвестным причинам избежал наказания. Именно поэтому сейчас они решили сделать все возможное, чтобы дело не было замято, как дело Виктора, и история не повторилась», – передает ТАСС слова Добровинского.

Ранее сообщалось, что следствие по аварии с участием артиста может закончиться в ближайшие два месяца, по делу осталась лишь автотехническая экспертиза.

Накануне адвокат рассказал, сколько алкоголя выпил актер Михаил Ефремов в день ДТП.

Кроме того, защитник объяснял, почему актер сел пьяным за руль. По его словам, друг с Украины позвонил Ефремову и сообщил, что его мать и жена попали в больницу и находятся в тяжелом состоянии. Приятель артиста, по словам адвоката, попросил его съездить в больницу и помочь.

Напомним, 8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого погиб. Артиста поместили под домашний арест, его признали вменяемым.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.06 / В Ивано-Франковской области произошло землетрясение

14.05 / Свердловская область переходит к первому этапу послабления режима самоизоляции

06.06 / МИД РФ ответил на предложение США о помощи в Норильске

12.05 / На «Восточной верфи» во Владивостоке произошел взрыв

15.04 / В Москве введут новые меры поддержки по мере развития ситуации с коронавирусом

09.06 / Сутки на Донбассе. 11 обстрелов боевиков, ранен один украинский военный

03.06 / ВОЗ оценила сообщения о «лечении» коронавируса витаминами

21.05 / Путин наградил Шойгу орденом “За заслуги перед Отечеством” I степени с мечами: его дают за боевые действия

20.06 / «Роскосмос» прокомментировал сообщения о зарплатах в 370 тыс. рублей

30.05 / Новый антирекорд. Рейтинг доверия Путину упал до 25% – соцопрос

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска