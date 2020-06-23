 

Вирусолога обеспокоили симптомы добровольцев на российскую вакцину от COVID-19

23.06.2020, 17:53, Новости дня

При вакцинации в идеале не должно быть абсолютно никаких симптомов, сообщил газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов. Так он прокомментировал появление повышенной температуры и головной боли у добровольцев, на которых проводится испытание вакцины.

В Сеченовском университете начали первый этап изучения эффективности и безопасности вакцины против COVID-19 и провакцинировали 18 добровольцев. У некоторых из них наблюдались такие симптомы, как повышение температуры и головная боль, которые прошли в течение суток.

«Вообще, при вакцинации в идеале не должна болеть голова или подниматься температура. Но я не стал бы спешить говорить, что и в данном случае это ненормально, потому что пока непонятно, что это за вакцина – молекулярная, инактивированная или рекомбинантная», – говорит Чепурнов.

Он объясняет, что при любой вакцинации никаких тяжелых реакций быть не должно. Но не исключено, что препарат изготовлен по-новому, поэтому подобного рода симптомы для нее считаются положительным результатом.

«Раньше уже была одна тяжелая вакцина против клещевого энцефалита. Но это было связано с тем, что в ней не было достаточной очистки, поэтому с вакциной вводилось очень много белка, на который как раз у испытуемых и были реакции, в том числе и температурные. То есть тогда это считалось нормой. Сейчас уже появились хорошие возможности очистки, поэтому при вакцинации уже такого нет», – рассказал Чепурнов.

23 июня вакцину против коронавирусной инфекции ввели еще 20 добровольцам, так как первичные данные о безопасности и переносимости позволили продолжить клинические испытания.



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