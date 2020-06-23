 

Болтон раскрыл мнение Трампа о Си Цзиньпине

23.06.2020, 17:48, Новости дня

Президент США Дональд Трамп во время одного из телефонных разговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в июне прошлого года, назвал его величайшим лидером в истории Китая и своим другом, сообщил бывший помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон.

«Вы величайший лидер Китая за последние 300 лет», – передает ТАСС содержание книги Болтона «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома», поступившей в продажу во вторник.

По словам автора, Трамп «через несколько минут поправился», сказав Си Цзиньпину, что он «величайший лидер в истории Китая». Разговор, по упоминаниям бывшего помощника президента, был посвящен торговой сделке между двумя странами и состоялся 18 июня в преддверии саммита G20 в Японии.

Кроме того, американский лидер также добавил, что считает председателя КНР своим другом.

«Мы стали друзьями. Моя поездка в Пекин с семьей была одной из самых потрясающих в моей жизни», – приводит Болтон слова американского президента.

Си Цзиньпин, в свою очередь, назвал отношения между двумя странами «самыми важными двусторонними отношениями в мир».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее также призвал не переоценивать достоверность книги Болтона, в том числе в части информации о переговорах с участием президента РФ Владимира Путина.

Во вторник в свет вышла книга воспоминаний экс-советника президента США по национальной безопасности Болтона. Он описал свою работу в Белом доме в 2018-2019 годах.

«Набор лжи и раскрученной полуправды», – сообщил госсекретарь США Майк Помпео, оценивая его книгу. В Белом доме книгу назвали местью Трампу.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что именно извратил Болтон в своем описании деятельности Трампа.



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