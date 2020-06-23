Путин объяснил пользу конституционных новаций для социальной политики России

23.06.2020, 17:48, Новости дня

Конституционные новации, если их примут по итогам голосования, зададут социальной и экономической политике более высокие требования, помогут решить вопросы повышения качества жизни, сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Новые конституционные положения, в случае их принятия, зададут и гораздо более высокие требования к эффективности, содержанию всей нашей социальной, экономической политики, к решению задач по повышению качества жизни и благополучия людей. Прошу это учитывать в своей работе и коллег в Правительстве, и руководителей органов власти на всех уровнях», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

Он подчеркнул, что поправки в Конституцию вступят в силу, только если граждане их поддержат.

«Именно воля народа принципиально важна для того, чтобы обеспечить надежные условия для уверенного, динамичного, долгосрочного развития страны на годы и десятилетия вперед», – сообщил Путин.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во вторник назвал поправки к Конституции вопросом существования государства и его будущего.

Напомним, Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Проголосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля. Для наблюдения за голосованием зарегистрировались свыше 300 тыс. человек.

Во вторник Путин выступил с телеобращением. Он в частности предложил изменить с 1 января 2021 года ставку налога на доход физических лиц до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год, еще раз осуществить выплаты на детей в 10 тыс. рублей, распространить налоговый режим для самозанятых по всей стране с 1 июля.