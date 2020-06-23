 

Путин поручил распространить льготную ипотеку на новое жилье

23.06.2020, 17:30, Новости дня

Президент Владимир Путин в ходе своего обращения к россиянам предложил распространить льготную ипотеку на новое жилье.

Ипотека в 6,5% годовых для покупки жилья до 6 млн рублей необходимо распространить на территории всей России, для Москвы и Петербурга сумма составит до 12 млн рублей, сообщил глава государства, передает РИА «Новости».

Политика Центробанка по снижению ключевой ставки, по оценке Путина, последовательна, он напомнил, что снижение ставки до 4,5% стало историческим минимумом.

Снижение ключевой ставки регулятором дает новые возможности для запуска инвестиционных проектов, развития ипотечного кредитования, отметил Путин.

Также президент заверил, что РФ сохранит бюджетное правило и таргетирование инфляции.

На минувшей неделе Банк РФ снизил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт впервые за пять лет – до 4,5% годовых, обновив ее исторический минимум.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что у регулятора, возможно, будет пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.

Обращение Путина к россиянам транслируется на YouTube-канале RT.



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