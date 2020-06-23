Путин предложил с июля ввести налоговый режим для самозанятых по всей стране

23.06.2020, 17:30, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин предложил с 1 июля распространить налоговый режим для самозанятых по всей стране.

Кроме того, он призвал ввести статус самозанятых не с 18, а с 16 лет. Путин сообщил, что это коснется 3 млн человек, которые получат налоговый капитал в размере 1 МРОТ, передает РИА «Новости».

В обращении президент также предложил изменить ставку налога на доход физических лиц до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год, также еще раз осуществить ряд выплат на детей.