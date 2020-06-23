Путин поручил снизить ставку налога на прибыль для IT-отрасли с 20 до 3%

23.06.2020, 17:30, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин в своем телеобращении предложил провести в IT-отрасли налоговый маневр, чтобы существенно сократить нагрузку на фонд оплаты труда.

«Предлагаю провести в IT-отрасли так называемый налоговый маневр и прежде всего существенно сократить нагрузку на фонд оплаты труда. А это, отмечу, основная статья расходов для высокотехнологичных компаний», – передает слова Путина РИА «Новости».

Он предложил бессрочно снизить ставку налога на прибыль для IT-компаний с 20 до 3%, а ставку страховых взносов – до 7,6% с нынешних 14%. Путин подчеркнул, что ставка страховых взносов таким образом станет одной из самых низких в мире.

Путин сообщил, что тем, кто развивает бизнес за рубежом, надо разрешить выплачивать в РФ налоги фиксированно – по 5 млн рублей в год без дополнительной отчетности.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о «цифровом прорыве» в России.

Во вторник Путин выступил с телеобращением, в котором в частности предложил изменить ставку налога на доход физических лиц до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год, еще раз осуществить ряд выплат на детей и распространить налоговый режим для самозанятых по всей стране с 1 июля.