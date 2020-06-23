Путин предложил повысить налог на доходы для тех, кто зарабатывает более 5 млн рублей в год: 15% вместо 13%

23.06.2020, 17:25, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин 23 июня снова, уже в четвертый раз за последние месяцы обратился к россиянам по государственному телевидению. Обращение произошло накануне парада 24 июня и примерно за неделю до голосования по “путинским” поправкам в Конституцию РФ.

Путин предложил “распределять налоговую нагрузку более дифференциированно”, то есть по сути отменить плоскую шкалу налога на доход в размере 13%, которая действует в России с 90-х годов. Он предложил поднять ставку на доход с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.

По словам Путина, вырученные средства пойдут целевым образом на лечение тяжелобольных детей в России, а решение о распределении этих средств, по его словам, будут принимать врачи, общественные деятели, благотворители, “которые многолетним трудом заработали безупречную репутацию и непререкаемый авторитет”.

Путин также предложил провести “налоговый маневр” в IT-отрасли и снизить для нее налоги на зарплату с нынешних с 14% до 6,7%. “Не временно, но постоянно”, – подчеркнул он.

Также Путин предложил снизить для IT-отрасли ставку налога на прибыль с 20% до 3%. Это, по его словам, будет “не только сравнимо, но и даже лучше”, чем в признанных девелоперских IT-центрах: Индии и Ирландии.

“Это будет одна из самых низких налоговых ставок в мире”, – заверил Путин.

Путин отдельно подчеркнул, что необходимо изменить налоговую отчетность для россиян, которые развивают бизнес не только в России, но и за рубежом и дать возможность таким российским компаниям платить налоги по облегченной схеме, в виде фиксированного взноса.

“5 млн рублей в год без дополнительной отчетности, – предложил он – Это будет стимулом для развития бизнеса именно в российской юрисдикции”.

Также Путин пообещал, что в июле российским семьям с детьми выплатят еще дополнительно по 10 тысяч рублей – как помощь в связи с эпидемией коронавируса. Эту выплату, по его словам, получат семьи, в которых живут 28 млн детей.

О том, что власти рассматривают повышение НДФЛ с 13% до 15% для людей с высокими, в конце весны сообщили несколько СМИ, но в правительстве тогда это не подтверждали. Тем не менее руководитель фракции “Единая Россия” в Госдуме Сергей Неверов подтвердил несколько дней назад, что думское большинство поддерживает инициативу о повышении налога “на богатых”. “Есть тема в повестке, и мы всегда говорили, что плоская шкала не навечно”, – уточнил он.

По данным Forbes, повышение НДФЛ изначально могло коснуться граждан, зарабатывающих от 2-3 млн рублей в год, но в итоге Путин озвучил цифру в 5 млн. рублей.

Средняя зарплата в России, по данным Росстата, сегодня составляет 49 тысяч рублей в месяц.

Источники РБК в Администрации президента ранее сообщали, что момент для повышения НДФЛ авторы идеи сейчас считают “идеальным”: доходы людей рухнули из-за пандемии коронавируса, и в обществе растет запрос на социальную справедливость. Предложения о ликвидации плоской шкалы в Администрации президента собираются представить именно как “налог на богатых”.