Адвокаты Бабарико четвертый день не может навестить его в СИЗО

23.06.2020, 17:25, Новости дня

Один из адвокатов претендента на пост президента Беларуси, бывшего руководителя Белгазпромбанка Виктора Бабарико, заявил, что его не пускают встретиться с клиентом в СИЗО с 20 июня.

“По состоянию на данный момент у меня нет подтверждения, что встреча с моим подзащитным может состояться. Никакого общения с подзащитным у его адвокатов не было с субботы, 20 июня, когда в моем присутствии производились процессуальные действия в СИЗО КГБ”, – сказал адвокат Дмитрий Лаевский.

22 июня Лаевскому в СИЗО объяснили, что он не может увидеться с Бабарико из-за эпидемиологической ситуации. После этого адвокат подал жалобу в Генпрокуратуру.

23 июня Лаевский снова пытался попасть в СИЗО, но когда он предоставил в бюро пропусков КГБ необходимые документы, их не приняли. Адвокат подал еще одну жалобу в Генпрокуратуру.

В интервью газете “Народная воля” другой адвокат Бабарико рассказал, что он столкнулся с “проблемами быта” в СИЗО.

“Из-за недопуска нас к Виктору Дмитриевичу 18 июня он не смог сообщить, какие передать ему личные вещи. Режим приема передач: понедельник, среда, пятница. Так что все это время он был в офисной одежде. Спальное место у него – дополнительное. Так называемый “вертолет” – ставится между другими кроватями на ночь. Это значит, что днем в камере приткнуться некуда”, – рассказал адвокат Александр Пыльченко.

Потенциальный кандидат в президенты Виктор Бабарико и его сын Эдуард были задержаны 18 июня в Минске, в их домах прошли обыски. Ранее в Минске в головном офисе “Белгазпромбанка”, который Виктор Бабарико возглавлял на протяжении 20 лет, также прошли обыски. Комитет госконтроля заявил, что на базе “Белгазпромбанка” действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Национальный банк Беларуси 12 июня ввел свою администрацию по управлению “Белгазпромбанком”. В рамках уголовных дел арестованы, в частности, члены инициативной группы Бабарико, позже были заблокированы счета избирательного штаба политика.

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по вопросам банковского сектора​ заявил, что властям страны удалось “сделать некоторые шаги” и “сорвать масштабный план по дестабилизации Беларуси и попытку привести страну к некоему Майдану”. Также он сказал, что, как человек, “который всю свою жизнь положил на создание этого независимого суверенного государства”, “никому не позволит сломать эту страну”.