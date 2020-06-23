Коронавирус в России за сутки выявили у 7 425 человек

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23.06.2020, 17:23, Разное

За последние сутки коронавирус в России выявлен у 7 425 человек. За то же время вылечились 12 013 пациента, 153 не смогли справиться с инфекцией.

В Москве коронавирус обнаружен у 1 081 человека, в Московской области зафиксировано 504 случая. На третье место по динамике заболеваемости вышел Ханты-Мансийский АО – 381 зараженный за последние сутки. Санкт-Петербург переместился на пятое место – 220 новых случаев.

С начала эпидемии коронавирусом в России заразились 599 705 человек. Выздоровели 356 429 пациентов, 8 359 умерли.

В Москве 23 июня открываются рестораны и фитнес-центры, снимаются ограничения с библиотек, детских садов. Это стало возможным благодаря снижению динамики заболевания, уточнил мэр столицы Сергей Собянин.

Ранее в городе разрешили работу летним верандам кафе, открылись музеи, были сняты ограничения на работу службы каршеринга. Первые шаги по отмене карантина Москва сделала 12 мая, когда в городе возобновились стройки и работа промышленных предприятий.

У четверти россиян есть знакомые, переболевшие COVID-19, выяснили в Высшей школе экономики. С 26 мая по 16 июня эта группа опрошенных выросла с 16,6 до 28,2%.

По актуальным данным Университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире заразились 9,09 миллиона человек. Скончалось свыше 472 тысяч пациентов. В США заразились более двух миллионов, в Бразилии – около миллиона.



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