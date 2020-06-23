Писательница Гузель Яхина о финале сериала “Зулейха открывает глаза”: Были обязаны поставить точку

23.06.2020, 17:23, Разное

В апреле на телеканале “Россия 1” состоялся показ восьмисерийной

теленовеллы, снятой по роману Гузель Яхиной “Зулейха открывает глаза”. Лента

получила хорошие рейтинги и активно обсуждалась в Сети. Дискуссия

велась и о финале сериала – концовка отличалась от книжной.

Фанаты Яхиной до сих пор интересуются, почему история

отношений главных героев получила другое завершение. Писательница объяснила мотивы создателей теленовеллы, которые решили отступить от первоисточника. Оказалось,

это обусловлено законами жанра.

Гузель Яхина сделала конец романа открытым. Она хотела,

чтобы читатель сам додумал финал и таким образом провел с героями больше

времени. Требования сериального жанра такой вольности не позволяют.

Сценаристы были обязаны поставить точку. По сюжету картины Зулейха отправляется

в Казань, а возлюбленный едет следом.

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Публикация от Гузель Яхина (@yakhina.info) 18 Май 2020 в 4:02 PDT

Автор книги “Зулейха открывает глаза” Гузель Яхина подчеркнула, что создатели сериала отобразили

один из множества вариантов развития событий. С людьми, оказавшимися в поселении, могло случиться что угодно.

Яхина добавила, что несет ответственность только за написанное в книге. То, что показали в сериале, остается на совести

сценаристов.