 

Сервис по поиску работы допустил утечку данных 5 миллионов россиян

23.06.2020, 17:20, Новости дня

Неизвестные выложили в свободный доступ базу данных, включающую персональные данные почти 5 миллионов россиян. Скомпрометированы были ФИО, даты рождения, а также номера телефонов и адреса электронной почты. Предположительно, крупную утечку допустил сервис по поиску работы и подбору сотрудников SuperJob.

Об этом РИА Новости сообщил основатель и техдиректор разработчика решений для защиты данных DeviceLock Ашот Оганесян. "Набор файлов был опубликован вчера, вероятно, что это выгрузка из базы портала SuperJob, — рассказал он. — Суммарно во всех файлах содержится 5 миллионов строк, после очистки которых от дублей остается около 4,8 миллиона строк. Файлы можно скачать бесплатно".

Специалист полагает, что утечка произошла из-за уязвимости в сервере базы данных рекрутингового портала. Помимо прочего, она содержит желаемый уровень зарплаты соискателей, город, название мобильного оператора, а также регион и часовой пояс.

Набор файлов имеет схожий объем и формат с утекшими ранее данными из SuperJob. Они были опубликованы на хакерских форумах в начале 2017 года, поэтому не вся информация может быть актуальной, сказал Оганесян.

"База не содержит платежных данных, так что будет применяться, скорее всего, для спама, — допустил он. — Возможны также попытки использовать ее для мошеннических действий в области подбора персонала — например, предложений платной публикации или рассылки резюме".

В конце прошлого года эксперты DeviceLock обнаружили на хакерских форумах данные свыше 500 тысяч пользователей московского сайта для поиска работы jobinmoscow.ru. Помимо персональных данных, злоумышленники опубликовали логины и пароли к аккаунтам.

Текст:

Вести.Hi-tech



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.06 / Степанов заявил, что масочный режим в Украине отменять не будут

15.05 / Число новых случаев COVID-19 в России вновь превысило 10 тысяч

29.05 / В Нью-Йорке задержаны более 40 участников акций протеста

02.06 / Москвичам дали прогноз о приходе настоящего лета

29.05 / Под Киевом произошла массовая перестрелка

09.05 / Путин пообещал «широко и достойно» отметить юбилей Победы

16.04 / В Казань из Бангкока прилетят 179 российских граждан

02.06 / В РФ провели более 11 млн тестов на коронавирус

21.05 / Легендарному крейсеру “Аврора” – 120 лет

21.05 / Еще один медведь вышел к людям в Ярославской области

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска