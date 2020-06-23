Сервис по поиску работы допустил утечку данных 5 миллионов россиян

23.06.2020, 17:20, Новости дня

Неизвестные выложили в свободный доступ базу данных, включающую персональные данные почти 5 миллионов россиян. Скомпрометированы были ФИО, даты рождения, а также номера телефонов и адреса электронной почты. Предположительно, крупную утечку допустил сервис по поиску работы и подбору сотрудников SuperJob.

Об этом РИА Новости сообщил основатель и техдиректор разработчика решений для защиты данных DeviceLock Ашот Оганесян. "Набор файлов был опубликован вчера, вероятно, что это выгрузка из базы портала SuperJob, — рассказал он. — Суммарно во всех файлах содержится 5 миллионов строк, после очистки которых от дублей остается около 4,8 миллиона строк. Файлы можно скачать бесплатно".

Специалист полагает, что утечка произошла из-за уязвимости в сервере базы данных рекрутингового портала. Помимо прочего, она содержит желаемый уровень зарплаты соискателей, город, название мобильного оператора, а также регион и часовой пояс.

Набор файлов имеет схожий объем и формат с утекшими ранее данными из SuperJob. Они были опубликованы на хакерских форумах в начале 2017 года, поэтому не вся информация может быть актуальной, сказал Оганесян.

"База не содержит платежных данных, так что будет применяться, скорее всего, для спама, — допустил он. — Возможны также попытки использовать ее для мошеннических действий в области подбора персонала — например, предложений платной публикации или рассылки резюме".

В конце прошлого года эксперты DeviceLock обнаружили на хакерских форумах данные свыше 500 тысяч пользователей московского сайта для поиска работы jobinmoscow.ru. Помимо персональных данных, злоумышленники опубликовали логины и пароли к аккаунтам.

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