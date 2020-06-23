 

Путин предложил продлить выплаты соцработникам

23.06.2020, 17:20, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин предложил продлить до 15 сентября доолнительные выплаты медикам и соцработникам социальных учреждений, детских интернатов, домов престарелых.

Дополнительные выплаты продлят и педагогам, психологам, медицинскому персоналу соцучреждений. "Они сейчас трудятся непрерывно, двухнедельными сменами, чтобы свести к минимуму риск переноса инфекции и тем самым защитить людей, за которыми они ухаживают. Выплаты для таких специалистов начисляются за период с 15 апреля по 15 июля, предлагаю также продлить их еще на два месяца — то есть, до 15 сентября", — отметил Путин в обращении к россиянам. Эти выплаты будут учитываться для расчета отпускных.

Государство продолжит поддерживать медиков, "которые участвовали в борьбе с эпидемией", — подчеркнул российский лидер. В июне только прямые федеральные доплаты получат почти 350 тысяч медицинских работников, в том числе более 71 тысячи врачей, уточнил президент.

10 миллиардов рублей в марте и еще почти 42 миллиарда в апреле — столько государство выделило для поддержки медиков, борющихся с инфекцией.

В каждом есть еще и местные надбавки, но от федерального центра врачам всей страны, работающим с коронавирусными пациентами, положены 80 тысяч рублей, медсестрам и фельдшерам — по 50 тысяч. Младшему персоналу — 25 тысяч.



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