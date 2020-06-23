 

Путин потребовал стопроцентной уверенности в надежности вакцины от коронавируса

23.06.2020, 17:16, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин заявил, что уверенность в надежности и эффективности вакцины от нового коронавируса должна быть стопроцентной.

«Но здесь принцип может быть только один, известный врачебный принцип – не навреди. Уверенность в эффективности, надежности, безопасности вакцины, причем для граждан всех возрастов и особенностей здоровья должна быть абсолютно стопроцентной эта надежность», – сообщил президент в обращении к россиянам.

«Сама по себе вакцина исключительно важна. но она не панацея. Противостоять угрозе можно только за счет соблюдения всего комплекса санитарных профилактических мер», – отметил Путин. 

Глава государства подчеркнул, что удалось заставить эпидемию отступить, однако опасность COVID-19 сохраняется, передает РИА «Новости».

Президент призвал граждан проявлять бдительность и осторожность, пока РФ не начнет производить действенную вакцину от коронавируса.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что Россия перешла в период стабилизации по коронавирусу.

По ее словам, вакцины от коронавируса разработки Института имени Гамалеи и центра «Вектор» планируется зарегистрировать в августе.



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