 

Украина захотела подписать соглашения о безвизовом режиме с ЕС еще в трех сферах

23.06.2020, 17:16, Новости дня

Украина планирует подписать еще три соглашения с Евросоюзом о безвизовом режиме на пути к вступлению в ЕС – промышленное, продовольственное и авиационное, сообщила вице-премьер страны по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина.

«Прежде всего это – «промышленный безвиз», который обеспечит свободное движение нашей продукции на рынок ЕС, ведь уже сейчас наша продукция производится и размещается на основе европейских правил», – передает ее слова РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

Стефанишина добавила, что отдельным приоритетом является «продовольственный безвиз», потому что Киев адаптировал украинское законодательство к качеству, безопасности продукции.

«Сейчас мы более уверены в той продукции, которую мы даже в супермаркетах покупаем. Поэтому Украина заслуживает, чтобы для этих видов продукции мы тоже имели безвиз», – отметила она.

Киев рассчитывает закрепить политически, что стороны должны принимать решение об открытии рынков для отдельной продовольственной продукции быстро, отметила она.

«Так же мы уверены, что разблокируем к саммиту вопрос о подписании соглашения о совместном авиационном пространстве. Сейчас я считаю, что во время коронакризиса, во время ограничений внутреннего перемещения внутри Европы, авиасообщение – это идеальное время концентрироваться на переговорах, на урегулировании проблемных вопросов», – сказала Стефанишина.

По ее словам, подписание соглашения станет «авиационным безвизом».

В декабре экс-премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что Киев рассчитывает на получение разрешения торговли с Евросоюзом на тех же условиях, которые применяются между странами ЕС.



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