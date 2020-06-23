 

Тотальный карантин может повлечь катастрофические последствия – Шмыгаль

23.06.2020, 17:15, Новости дня

Возвращение к тотальному карантину в Украине может повлечь катастрофические последствия. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook.

В Украине продолжат использовать модель адаптивного карантина, отметил он.

В интервью телеканалу “Перший Західний” премьер-министр заявил, чтобы не получить такую волну, как в Италии и Испании, надо принимать меры.

“Полный карантин разрушает экономику и может привести к более тотальным последствиям”, – заявил он.

Отметим, на прошлой неделе в Украине был установлен ряд антирекордов по коронавирусу. В связи с этим Минздрав заявил, что будет инициировать усиление контроля карантина.

Карантин в Украине ввели 12 марта. С 11 мая ограничения начали смягчать. 20 мая Кабмин продлил их до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации. На заседании 17 июня действие адаптивного карантина было продлено до 31 июля.

18 июня заместитель министра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко заявил, что с 22 июня несколько областей могут закрыться на жесткий карантин.

За последние сутки коронавирус в Украине выявили еще у 681 человека. Общее количество подтвержденных случаев инфицирования в Украине возросло до 37 241, умерло 1012 человек, выздоровело 16 642 больных.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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