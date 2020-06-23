 

Путин предложил изменить ставку НДФЛ для людей с заработком свыше 5 млн рублей в год

23.06.2020, 17:08, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин в своем телеобращении предложил изменить ставку налога на доход физических лиц с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.

По его словам, это можно сделать уже с 1 января будущего года. Путин указал, что дополнительные доходы бюджета от повышения НДФЛ составят порядка 60 млрд рублей ежегодно.

Президент отметил, что средства от повышения НДФЛ будут окрашены в бюджете, их решено направлять на лечение детей с орфанными заболеваниями, передает РИА «Новости».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о возможном введении в РФ «налога для богатых».

Во вторник Путин выступает с телеобращением, в котором поблагодарил россиян за прохождение пандемии, заметив, что она разделила время на «до» и «после».



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