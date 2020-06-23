 

Путин предложил продлить дополнительные выплаты соцработникам до осени

23.06.2020, 17:08, Новости дня

Президент Владимир Путин во время своего видеообращения к гражданам РФ предложил продлить дополнительные выплаты соцработникам в связи с пандемией коронавируса.

Глава государства предложил продлить выплаты таким работникам до 15 сентября, передает РИА «Новости».

Также глава государства заявил, что душа и опора отечественного здравоохранения – это люди. Он выразил благодарность всем медикам, принявшим основной удар эпидемии коронавируса.

Российское здравоохранение показало способность реагировать на экстренные ситуации, в других странах же перегрузка клиник привела к высокой смертности, указал Путин.

Он добавил, что государство делало и будет делать все для поддержки медиков.

Президент подчеркнул, что борьба с эпидемией продолжается, как и напряженная работа медиков, которым продляют доплаты.

19 мая президент Владимир Путин раскритиковал правительство за плохо прописанные принципы выплат медикам, из-за чего произошли задержки с доплатами.

В июне премьер Михаил Мишустин сообщил, что общая сумма субсидий на выплаты медицинским работникам, борющимся с коронавирусом, превысит 5 млрд рублей.

Отметим, что поправки в Конституцию, голосование по которым состоится 25 июня – 1 июля, предусматривают усиление прав россиян на получение бесплатной и качественной медицинской помощи. Ответственность за это теперь предложено возложить на все уровни власти: от федеральной до муниципальной.

Обращение Путина к россиянам транслируется на YouTube-канале RT.



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