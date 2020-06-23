Путин предложил еще раз выплатить по 10 тыс. рублей на детей до 16 лет

23.06.2020, 17:08, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин в обращении предложил еще раз выплатить в июле по 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет.

«Предлагаю в июле еще раз выплатить по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет», – передает слова Путина РИА «Новости».

Он пояснил, что те, кто получил июньскую выплату на детей, июльскую получат автоматически, подавать повторные заявления не нужно.

Глава государства добавил, что семьи, где оба родителя потеряли работу, продолжат получать по 3 тыс. рублей на ребенка и повышенное пособие по безработице и в июле, и в августе.

В целом, сообщил он, пакет поддержки граждан в период пандемии стал беспрецедентным, что стало возможным благодаря стабильной макроэкономике.

Путин также предложил изменить ставку налога на доход физических лиц с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.

Во вторник Путин выступает с телеобращением.