 

Путин предложил еще раз выплатить по 10 тыс. рублей на детей до 16 лет

23.06.2020, 17:08, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин в обращении предложил еще раз выплатить в июле по 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет.

«Предлагаю в июле еще раз выплатить по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет»,  – передает слова Путина РИА «Новости».

Он пояснил, что те, кто получил июньскую выплату на детей, июльскую получат автоматически, подавать повторные заявления не нужно.

Глава государства добавил, что семьи, где оба родителя потеряли работу, продолжат получать по 3 тыс. рублей на ребенка и повышенное пособие по безработице и в июле, и в августе.

В целом, сообщил он, пакет поддержки граждан в период пандемии стал беспрецедентным, что стало возможным благодаря стабильной макроэкономике.

Путин также предложил изменить ставку налога на доход физических лиц с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.

Во вторник Путин выступает с телеобращением.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.05 / Эксперты рассказали о самой быстрой в мире камере

23.05 / Путин поручил повысить платежную дисциплину потребителей электричества и газа

07.05 / Грузия пошла на ускоренную отмену карантинных мер

04.06 / Абэ захотел провести Олимпийские игры «в полном объеме»

26.05 / Глава Минкомсвязи: сама жизнь толкнула нас в цифровую реальность

01.05 / Пассажиропоток через админграницу с оккупированным Крымом снизился на 56%

30.04 / Путин похвалил онлайн-акции россиян на самоизоляции

15.06 / Евангелие впервые перевели с церковнославянского на русский

16.04 / ЕС предсказали тяжелейший спад после пандемии

03.06 / Китайским авиакомпаниям собрались запретить полеты в США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска