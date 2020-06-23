 

Власти Саудовской Аравии отменили хадж для иностранных паломников из-за пандемии

23.06.2020, 17:06, Разное

Из-за пандемии коронавируса власти Саудовской Аравии разрешили участвовать в хадже — ежегодном паломничестве к святым местам ислама в Мекке и Медине — только ограниченному числу мусульманских паломников. Об этом в твиттере сообщило министерство по делам хаджа и умры Саудовской Аравии.

«В этом году хадж будет проводиться с участием ограниченного числа представителей различных национальностей, которые находятся на территории королевства Саудовской Аравии, и с мерами предосторожности для обеспечения безопасности паломников», — говорится в сообщении.

В 2020 году хадж по лунному календарю выпадает на конец июля. В нем ежегодно принимают участие более 3 млн человек, больше двух млн из которых — мусульмане, прибывающие из-за рубежа.

Саудовская Аравия занимает первое место среди арабских стран по числу зараженных коронавирусом. Согласно данным университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии инфекция там подтвердилась у 161 тысячи человек, ее жертвами стали больше 1,3 тысячи пациентов. Несколько недель суточный прирост заболевших в королевстве не снижается менее трех тысяч.

В конце марта в Саудовской Аравии закрыли мечети, постепенно открываться они стали только в июне. Однако главная святыня — Большая (Заповедная) мечеть в Мекке — все еще остается закрытой.

Источник: Новая газета



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