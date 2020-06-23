Российские врачи составили рекомендации по грудному вскармливанию при COVID-19

23.06.2020, 17:05, Разное



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Грудное вскармливание при COVID-19 — есть ли риски для ребенка?

В статье, опубликованной в журнале «Лечащий врач», авторы упоминают, что с самого начала пандемии медики не исключали возможность передачи инфекции от матери к новорожденному. В дальнейшем стали появляться данные о том, что у женщин с COVID-19 возможны преждевременные роды и есть риск возникновения у детей респираторного дистресс-синдрома и пневмонии. Авторы ссылаются на систематический обзор 23 исследований из Китая, США, Южной Кореи и Центральной Америки, включающих описание исходов беременностей у 178 женщин с подтвержденным диагнозом и состояния 162 новорожденных. В 23% случаев были выявлены преждевременные роды, у 14% младенцев случился дистресс-синдром, еще 14% заболели пневмонией, а у 11% детей был недостаточный вес. Кроме того, в 11% случаев инфицирование произошло через вертикальную передачу от матери к ребенку.

При этом до сих пор отсутствуют доказательства выделения коронавируса с грудным молоком и возможности заражения младенца во время кормления. Однако в единичных работах упоминалось, что SARS-CoV-2 был обнаружен в двух образцах грудного молока инфицированных женщин, но при этом исследователи не уверены, что в обоих случаях ребенок был заражен не во время телесного контакта.

Из-за ограниченного числа исследований в некоторых национальных руководствах акушеров и неонатологов не рекомендуется грудное вскармливание грудным молоком при подтвержденном диагнозе COVID-19 и контакт матери и ребенка после родов.

«В противоположность этому подходу и учитывая имеющиеся данные, ВОЗ делает заявление о том, что многочисленные преимущества грудного вскармливания (ГВ) существенно перевешивают потенциальные риски заражения и заболевания коронавирусной инфекцией, поэтому кормление грудью, контакт «кожа к коже» и совместное пребывание матери и ребенка возможно даже при подтвержденной COVID-19, но при соблюдении всех противоэпидемических мер: мать должна носить маску, дезинфицировать до и после кормления руки и все поверхности и принадлежности с которыми соприкасалась», – пишут авторы статьи.



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Сцеживание грудного молока как профилактическая мера

Ольга Лукоянова и Татьяна Боровик считают, что в условиях нехватки данных о передаче вируса от матери к ребенку лучше перестраховаться, поскольку инфекция может нанести огромный вред состоянию новорожденного. По их мнению, во время пандемии вполне оправдано разделение матери и ребенка при подозрении на COVID-19 или подтвержденном диагнозе и кормление сцеженным грудным молоком.

Специалисты рекомендуют начинать процедуру сцеживания в первый час после рождения ребенка в случае естественных родов и в течение первых 6 часов после кесарева сечения. Необходимо повторять процедуру каждые 2-3 часа с 5-6 часовым ночным перерывом (до 6-8 раз/сут) в течение 10-15 минут из каждой груди.

«Важно понимать, что сцеживания нужны не только для «доставки» ребенку грудного молока, но являются эффективным способом поддержки лактации, при этом короткие, но частые сцеживания гораздо лучше стимулируют лактацию, чем длительные, но редкие. Наши исследования убедительно продемонстрировали возможность сохранения успешной лактации у женщин, впервые приложивших своих детей к груди на 2-3 неделях жизни (по медицинским показаниям) при условии регулярного сцеживания в послеродовом периоде», – пишут Лукоянова и Боровик.

Авторы подчеркивают, что сцеживание и передача молока ребенку должны быть организованы с тщательным соблюдением санитарных норм. Перед каждой процедурой женщина должна мыть руки и менять медицинскую защитную маску на новую. Медсестра, которая забирает пластиковый пакет с бутылочкой, должна обработать его антисептиком и поместить в контейнер для транспортировки биологических образцов, после чего оставить за пределами карантинной зоны. Бутылочку забирает и информирует в отделение, где находится ребенок, вторая медсестра. Пастеризация сцеженного молока не рекомендуется.

«Возобновление грудного вскармливания возможно после получения двух отрицательных тестов на COVID-19 как у матери, так и у ребенка», – говорится в статье.

При необходимости, например, в случае болезни матери или ребенка, специалисты рекомендуют организовать в домашних условиях индивидуальный банк грудного молока. Для этого необходимо сделать запасы замороженного молока, размещенные порционно в стерильные емкости, и хранить их в морозильной камере при температуре −18-20°С. Технология создания и использования банка грудного молока подробно описана в Программе оптимизации вскармливания детей первого года жизни, утвержденной Минздравом России.