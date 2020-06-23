Le Parisien – в Верхоянске побит рекорд заполярной жары

23.06.2020, 16:54, Новости дня

В заполярном российском городе Верхоянске было зафиксировано +38 °C тепла. Как пишет Le Parisien, это рекордная цифра для регионов за Северным полярным кругом. При этом разница с зимними температурами там составляет больше 100 °C. Связаны такие перепады с резко континентальным климатом.



Reuters

В Сибири побит температурный рекорд, пишет Le Parisien. В Верхоянске 21 июня было +38 °C. Как отмечает издание, особенность даже не в самой цифре, которая и без того кажется высокой, а в том, что город находится за полярным кругом. Таких значений в Заполярье ещё не видели, и если будут предоставлены необходимые доказательства, то получится, что это рекорд для всего региона.

При этом в январе этого года в Верхоянске было -57,2 °C. Впрочем, здесь резко континентальный климат, поэтому и +37,3 °C летом здесь уже бывало, и -67,8 °C зимой. Как отмечает автор статьи, такой перепад получается больше 100 °C, то есть больше разницы, когда вода превращается в лёд или в пар.

В целом в июне температура в Верхоянске обычно в районе 20 °C. Но сейчас там держится область высокого давления, которая не пускает свежий воздух с севера. Такие антициклоны характерны для летнего времени.

Но эксперты также говорят о значительном влиянии на Арктику глобального потепления. И из-за нынешней жары возрастает риск пожаров.

Впрочем, на этой неделе и в Финляндии ожидают жару в +34 °C, отмечает Le Parisien.