 

Der Tagesspiegel – гиперзвуковое оружие нарушит стратегический баланс в мире

23.06.2020, 16:54, Новости дня

Гиперзвуковые ракеты способны нарушить стратегический баланс в мире, пишет Der Tagesspiegel. На главный фактор ядерного сдерживания, а именно угрозу взаимного уничтожения, они не повлияют, но в регионах ситуация может измениться, подчёркивают эксперты. В частности, новое китайское оружие способно принудить США к выводу войск из Восточной Азии.


Reuters

В конце прошлого года глава Кремля Владимир Путин заявил, что его страна наконец-то добилась превосходства над своим вечным противником США, пишет Der Tagesspiegel. По его словам, на вооружение российской армии поступил ракетный комплекс «Авангард» с гиперзвуковым блоком. Снаряд обладает межконтинентальной дальностью полёта и способен лететь со скоростью, в 20 раз превышающей скорость звука.

На данный момент эта технология наиболее перспективная и в то же время опасная, отмечает издание, как и использование искусственного интеллекта, а также киберпространства в военных целях. Дело в том, что обычные ракеты летят по определённой баллистической траектории. Соответственно, средства ПВО могут её просчитать и уничтожить снаряд.

Новейшее же гиперзвуковое оружие способно маневрировать на высоких скоростях, что значительно усложняет его перехват. США, Россия, Китай и Франция активно его разрабатывают. Эксперты утверждают, что эта технология может изменить стратегический баланс в мире или некоторых регионах.

На главный фактор ядерного сдерживания, а именно угрозу взаимного уничтожения, гиперзвуковое оружие не повлияет, убеждены специалисты. До тех пор, пока будут существовать подводные лодки со стратегическим ядерным оружием на борту, перекосов в этой сфере можно не опасаться. Другое дело — ситуация в конкретных регионах. К примеру, США считают, что новые китайские ракеты угрожают их базам и кораблям в Восточной Азии. Перед американцами стоит задача найти военно-технологический ответ на этот вызов или же вывести оттуда войска.

Опасность гиперзвукового оружия осознают и в Германии. В прошлом году немецкий министр иностранных дел Хайко Маас объявил, что его страна воспользуется своим предстоящим председательством в Совете ЕС для того, чтобы обсудить эту проблему. Однако, по-видимому, из-за пандемии коронавируса приоритеты сменились. Пока никаких конкретных заявлений по этому поводу от главы внешнеполитического ведомства не поступало.



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