 

Дамаск предсказал переход курдов на сторону правительства Сирии

23.06.2020, 16:53, Новости дня

Курды вернутся на сторону правительства Сирии и восстанут против иностранных сил, присутствующих на северо-востоке страны, сообщил министр иностранных дел САР Валид Муаллем.

«Я уверен, что на следующем этапе наши курдские братья вернутся в Дамаск (…). Сопротивление оккупации разрешено на международном уровне, и наши граждане в Заевфратье должны восстать, и тогда они увидят сирийскую армию на их стороне, а не наоборот», – передает РИА «Новости» слова министра.

В середине июня в Ираке стартовала турецкая военная операция против Рабочей партии Курдистана «Коготь орла». Осенью Турция устроила военную операцию против сирийских курдов.

В начале октября сирийские курды, подразделения которых находятся на границе с Турцией, обратились к РФ с просьбой стать гарантом в переговорах с Дамаском.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.06 / Главный раввин РФ назвал срок открытия синагоги в Москве

11.06 / Белоруссия предложила РФ открыть границу

25.05 / USCIS запросила у Конгресса помощь в размере 1,2 млрд долларов

07.05 / Путин попросил не давить на бизнес «бессмысленными требованиями»

14.05 / Эксперт: Объективных причин для роста цен сейчас нет

17.06 / “Норникель”: завершен первый этап ликвидации последствий аварии

11.05 / В Петербурге задержали московскую акционистку. Ее на сутки заперли в больнице под предлогом подозрений на коронавирус

18.04 / Директор “Медицинских закупок Украины” не предоставляет Минздраву документы о закупках защитных костюмов для врачей – СМИ

11.04 / Контролер избил безбилетника на железнодорожной станции в Подмосковье. Видео

14.05 / Верховный суд Кыргызстана отклонил апелляцию приговоренного к пожизненному заключению правозащитника

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска