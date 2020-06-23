Дамаск предсказал переход курдов на сторону правительства Сирии

23.06.2020, 16:53, Новости дня

Курды вернутся на сторону правительства Сирии и восстанут против иностранных сил, присутствующих на северо-востоке страны, сообщил министр иностранных дел САР Валид Муаллем.

«Я уверен, что на следующем этапе наши курдские братья вернутся в Дамаск (…). Сопротивление оккупации разрешено на международном уровне, и наши граждане в Заевфратье должны восстать, и тогда они увидят сирийскую армию на их стороне, а не наоборот», – передает РИА «Новости» слова министра.

В середине июня в Ираке стартовала турецкая военная операция против Рабочей партии Курдистана «Коготь орла». Осенью Турция устроила военную операцию против сирийских курдов.

В начале октября сирийские курды, подразделения которых находятся на границе с Турцией, обратились к РФ с просьбой стать гарантом в переговорах с Дамаском.