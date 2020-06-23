 

Турция заявила о «помутнении рассудка» Макрона

23.06.2020, 16:53, Новости дня

Слова президента Франции Эммануэля Макрона про «смерть мозга» НАТО, сказанные в связи с инцидентом у берегов Ливии, и про «опасную игру» Турции в Ливии, можно объяснить лишь помутнением рассудка, сообщил пресс-секретарь турецкого МИД Хами Аксой.

«То, что Макрон назвал «опасной игрой» поддержку нашей страной законного ливийского правительства по его просьбе и в рамках решений ООН, можно объяснить лишь помутнением рассудка», – передает его слова РИА «Новости».

Аксой заявил, что маршал Халифа Хафтар, которого поддерживает Франция, отказался подписать соглашение о прекращении огня в Ливии, и поэтому именно Париж «играет в опасную игру», неся ответственность за хаос в этой африканской стране.

«Несмотря на то, что Макрон пытается скрыть этот факт необоснованными обвинениями в адрес нашей страны, ливийский народ никогда не забудет ущерб, нанесенный Францией… Не имея побережья в Восточном Средиземноморье, Франция ведет себя как прибрежная страна, однако ей пора понять, что она не имеет полномочий принимать решения по региональным вопросам. Позиция Франции, которая игнорирует законные права Турции в регионе, еще больше усиливает напряженность в Восточном Средиземноморье», – сообщил Аксой.

Он также оспорил утверждение Макрона о «смерти мозга НАТО». По его словам, альянс показал функциональность даже во время пандемии.

Ранее Макрон заявил, что инцидент, произошедший между кораблями Франции и Турции в Средиземном море, служит яркой иллюстрацией «смерти мозга НАТО». Также французский лидер заявил президенту Турции Тайипу Эрдогану, что Анкара играет в Ливии в «опасную игру».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об обострении в отношениях Парижа и Анкары.



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