 

Путин поблагодарил волонтеров за помощь в борьбе с коронавирусом

23.06.2020, 16:53, Новости дня

Президент Владимир Путин в ходе своего обращения к россиянам о предварительных итогах борьбы с коронавирусом поблагодарил волонтеров, которые помогали бороться с распространением эпидемии.

«Очень важно, что у нас в стране, в обществе не было растерянности, а напротив, как не раз случалось в нашей истории, многих людей объединило четкое, ясное понимание ситуации, осознание реальной угрозы того, что бороться с ней (с эпидемией – прим. ВЗГЛЯД) и победить можно только всем вместе», – сказал президент.

Он поблагодарил всех россиян за то, что они оказывали друг другу взаимную поддержку, за достойно пройденный самый опасный этап эпидемии.

«Особо отмечу добровольцев, волонтеров. А их за это время стало намного больше. Они заботились о пожилых и о тех, кому действительно требуется уход и внимание», – сказал глава государства.

Обращение Путина к россиянам транслируется на YouTube-канале RT.

 

В ходе него президент заявил, что пандемия разделила время на до и после нее. Путин указал, что благодаря принятым мерам против коронавируса удалось выиграть время и задержать пик пандемии на один-полтора месяца.



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