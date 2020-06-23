 

Столтенберг оценил влияние Brexit на НАТО

23.06.2020, 16:48, Новости дня

Выход Британии из состава Евросоюза сделает НАТО еще более важной организацией для безопасности в Европе, сообщил генсек организации Йенс Столтенберг.

«Меняется отношение Великобритании с ЕС, но не с НАТО(…) Brexit даже сделает НАТО еще более важной платформой, которая объединяет европейских союзников для обсуждения беспокоящих их вопросов», – цитирует РИА «Новости» высказывание генсека.

Столтенберг приветствовал усилия ЕС по укреплению своей обороны и отметил, что Евросоюз не сможет прийти на смену НАТО и защищать Европу самостоятельно. По его словам, 80% расходов на оборону приходятся на страны за пределами ЕС.

В апреле дипломатические источники в ЕС говорили, что переговоры между Евросоюзом и Британией по отношениям после Brexit зашли в тупик.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что ждет Британию после Brexit.



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