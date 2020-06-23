 

Путин: Пандемия разделила время на «до» и «после»

23.06.2020, 16:48, Новости дня

Пандемия разделила время на до и после нее, сообщил президент Владимир Путин в своем обращении к россиянам.

Он поблагодарил россиян за то, как достойно они прошли самый опасный период эпидемии, отметив, что жители страны смогли ответить на вызов «колоссальной сложности», передает РИА «Новости».

«Всем нам приходилось в последнее время непросто, но в обществе не было растерянности», – сообщил Путин.

Президент указал, что благодаря принятым мерам против коронавируса удалось выиграть время и задержать пик пандемии на один-полтора месяца.

Ранее в Кремле анонсировали новое обращение Путина к россиянам.



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